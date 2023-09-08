2023/09/08 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 14 زائرا من جنسيات أجنبية مختلفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " زائراً بحريني الجنسية في العقد الخامس من عمره توفي بمنفذ سفوان الحدودي اثناء وصوله اليه لغرض مغادرة البلاد بعد إتمام مراسيم الزيارة الأربعينية، نتيجة تدهور وضعه الصحي بسبب حرارة الجو والإرهاق".

وأضاف المصدر، كما ان " 13 زائراً اجنبياً عائدين من كربلاء بعد إتمام مراسيم الزيارة الأربعينية أصيبوا بحادث سير غربي البصرة، نتيجة تصادم العجلة التي كانت تقلهم بشاحنة كبيرة"، لافتا إلى ان "المصابين من جنسيات أفغانية وإيرانية وهندية، حيث تم نقلهم لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وشهدت زيارة أربعينية الإمام الحسين خلال هذا العام خلافا عن المواسم السابقة زيادة في حوادث السير مما أسفر عن مصرع واصابة العشرات بينهم اجانب وخاصة من الجنسية الإيرانية بسبب الأعداد الهائلة التي وفدت إلى العراق.

وبلغ العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين أكثر من 22 مليون زائر، بحسب العتبة العباسية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، نجاح خطط زيارة الاربعين التي قال إنه "أشرف عليها شخصياً وبشكل مباشر".

كما أعلنت جميعة الهلال الأحمر العراقي، تقديم خدماتها لأكثر من 3 ملايين زائر عراقي وأجنبي خلال مراسيم الاربعينية.