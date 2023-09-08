ميسي: منتخب الأرجنتين لن يهدأ بعد حصد المونديال

2023/09/08 | 13:10 - المصدر: واع

متابعة - واعرفع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي راية التحدي في وجه الجميع بعد الفوز على الإكوادور فجر اليوم الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (2026).وصرح ميسي للقنوات المحلية في بلاده عقب اللقاء: "الكل يريد الفوز على الأرجنتين وزاد إصرار المنافسين بعد تتويجنا بكأس العالم".وأضاف :"هذا الفريق لن يهدأ أو يسترخي، ورغم كل الإنجازات التي تحققت، لكن يجب أن نرتقي بالطموح ونتطلع للمزيد وذلك بالتركيز في كل مباراة".وكشف قائد التانجو عن سبب استبداله في الدقائق الأخيرة أمام الإكوادور، قائلا: "شعرت بالإرهاق قليلا".وتابع :"ربما لن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم استبدالي فيها خلال الدقائق الأخيرة، أنا بحالة جيدة، وكل الأمور على ما يرام".وسجل ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (78) من ركلة حرة.المصدر : كورة