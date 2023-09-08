نادي النجف يقدم مدرب فريقه الكروي الجديد

2023/09/08 | 13:10 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم نادي النجف المدرب المصري حمزة الجمل ومساعديه إلى وسائل الإعلام بعد توقيعه مؤخراً على عقد لقيادة الغزلان في دوري الكرة للموسم المقبل (2023-2024).وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنادي النجف الرياضي تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "نادي النجف أقام مؤتمراً صحفياً قدم من خلاله مدربه الجديد بحضور رئيس وأعضاء إدارة النادي والذي تضمن الإجابة على استفسارات الصحفيين حول الوضع الفني للفريق ومراحل البناء وسبل إعادة الدعم المالي استعداداً لانطلاق دوري المحترفين للموسم المقبل والجوانب الإدارية".ونقل البيان عن الجمل قوله: "نحن في مرحلة بناء فريق جديد من حراسة المرمى إلى خط الهجوم ونعمل على تهيئة اللاعبين فنياً وبدنياً من خلال التجمعات التحضيرية في النجف وبغداد وخارج العراق".وتابع: "أتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع الغزلان وهذا الأمر سيتحقق بجهود مشتركة من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وحتى الجماهير سيكون لها دور بارز في دعم الفريق بالموسم المنتظر".من جانبه تطرق رئيس نادي النجف علي نايف لتحضيرات فريقه والمعسكرات المرتقبة علاوة على القضايا الإدارية والمالية واستقطاب المحترفين.وأضاف: "نحن بصدد أطفاء ديون اللاعبين المحترفين والمحليين أولاً والخطوة الثانية هي بناء فريق يلبي طموح جماهير النجف".