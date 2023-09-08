الحكومة العراقية تقول إنها: نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان

2023/09/08 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، يوم الجمعة، إن الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، مضيفا أن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.

وقال العوادي في منشور على موقع "إكس" تويتر سابقا، إن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كوردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات"، مردفا بالقول إنّ "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".

وذكر أيضا "كما اوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية، وبرغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً".

وتابع العوادي بالقول إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول، لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد دعا أول أمس الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، حاثاً المجتمع الدولي على مساندة إقليم كوردستان في نيل حقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقعة.

ووصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الخميس، امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد، عن إرسال المستحقات المالية للإقليم، انتهاكاً للاتفاقات الدستورية.

وكتب بارزاني، في تدوينة له على موقع إكس (تويتر سابقاً) إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية، يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".