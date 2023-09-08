الحلبوسي يدعو إلى العمل لإتاحة فرصة متساوية بالتعليم لكل العراقيين

2023/09/08 | 13:15 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن القراءة والكتابة حق للجميع.وقال الحلبوسي: "في اليوم العالمي لمحو الأمية نؤكد أن القراءة والكتابة حق للجميع، فلنعمل معاً لإتاحة فرصة متساوية في التعليم لكل العراقيين من أجل وطن خال من الجهل والأمية وأكثر تطوراً وتقدماً".