الحلبوسي يدعو إلى العمل لإتاحة فرصة متساوية بالتعليم لكل العراقيين
2023/09/08 | 13:15 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن القراءة والكتابة حق للجميع.
وقال الحلبوسي: "في اليوم العالمي لمحو الأمية نؤكد أن القراءة والكتابة حق للجميع، فلنعمل معاً لإتاحة فرصة متساوية في التعليم لكل العراقيين من أجل وطن خال من الجهل والأمية وأكثر تطوراً وتقدماً".
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن القراءة والكتابة حق للجميع.
وقال الحلبوسي: "في اليوم العالمي لمحو الأمية نؤكد أن القراءة والكتابة حق للجميع، فلنعمل معاً لإتاحة فرصة متساوية في التعليم لكل العراقيين من أجل وطن خال من الجهل والأمية وأكثر تطوراً وتقدماً".