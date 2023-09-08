2023/09/08 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأنه في مدينة "قلعة دزة" هاجم سائق دراجة نارية ثلاثة أشخاص بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر مما أسفر عن مقتلهم جميعاً.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أنه "في الساعة التاسعة من مساء أمس نُقلت ثلاث جثث إلى المستشفى العام في (قلعة دزة) تحت اسماء (ع . ع) مواليد العام 1978 ، و(م. ه) مواليد العام 1973 مهنته كاسب، و(ٲ . ع) مواليد العام 1980 مهنته كاسب أيضاً، وجميعهم من سكنة المدينة المذكورة، وهم من جنس الذكور".

وأشار البيان إلى أنه بعد تشريح جثثهم في قسم الطب العدلي في (قلعة دزة) اتضح أن هناك آثار رصاص على الجثث الثلاث".

وتابعت المديرية، بالقول إنه "الآن بدأت قوات شرطة (قلعة دزة) التحقيق من أجل معرفة السبب الحقيقي للحادث، والتحقيق مازال مستمراً".