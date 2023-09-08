الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته لتأمين مراسيم الزيارة الأربعينية

2023/09/08 | 14:05 - المصدر: واع

بغداد – واعأحصى جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، حصيلة عملياته لتأمين مراسيم الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "جهاز الأمن الوطني نفذ سلسلة عمليات استخبارية وميدانية لأجل تأمين مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، مشيراً الى أن "حصيلة تلك العمليات هي إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين من خلال الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من (5) عناصر في محافظة ديالى".وأضاف أن "العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط كدس عتاد في الأنبار نقل من قبل عناصر إرهابية إلى إحدى المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة كربلاء المقدسة، وضبط (72)طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كربلاء المقدسة خلال جولات ميدانية مكثفة نفذتها مفارز الأمن الاقتصادي في الجهاز وأسفرت عن ضبط تلك الكميات لمنع استغلالها من ضعاف النفوس وخشية توزيعها على المستهلكين أو الزائرين".وبين أنه "تم إلقاء القبض على (31) متهماً بالترويج للحركات الدينية المتطرفة وبحوزتهم آلاف المنشورات التحريضية في محافظات (بغداد، وكربلاء، وبابل، والديوانية، والمثنى)".