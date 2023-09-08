بينها الإطاحة بشبكة ارهابية.. حصيلة عمليات الأمن الوطني لتأمين زيارة الأبعين

2023/09/08 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن حصيلة عملياته خلال تأمين زيارة اربعينية الأمام الحسين (عليه السلام).

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نفذ سلسلة عمليات استخبارية وميدانية لأجل تأمين مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف أن "العمليات نتجت عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين من خلال الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من (٥) عناصر في محافظة ديالى، بالاضافة الى ضبط كدس عتاد في الأنبار نقل من قبل عناصر إرهابية إلى إحدى المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة كربلاء المقدسة".

وتابع أنه "تم ضبط (٧٢)طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كربلاء خلال جولات ميدانية مكثفة نفذتها مفارز الأمن الإقتصادي في جهازنا أسفرت عن ضبط تلك الكميات لمنع إستغلالها من ضعاف النفوس وخشية توزيعها على المستهلكين أو الزائرين".

وأشار البيان الى "إلقاء القبض على (٣١) متهماً بالترويج للحركات الدينية المتطرفة وبحوزتهم آلاف المنشورات التحريضية في محافظات (بغداد، وكربلاء، وبابل، والديوانية، والمثنى)".