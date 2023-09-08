بعد اغتصابها.. أربع نساء ورجل يحتجزون فتاة للمتاجرة بها في بغداد

2023/09/08 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن إلقاء القبض على أربع نساء ورجل قاموا باحتجاز فتاة لغرض المتاجرة بها في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على أربع متهمات ورجل قاموا باحتجاز فتاة داخل دار ضمن منطقة السيدية ببغداد".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام عن قيام مجموعة من النساء ورجل باحتجاز فتاة واغتصابها في أحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت الى أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهم ، تبين أنهم يقومون باستدارج الفتيات واغراءهن ماديا وتوفير السكن لهن لغرض المتاجرة بهن".

ولفتت الوزارة الى أن "أقوال المتهمين دونت بالاعتراف وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٢٢ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".