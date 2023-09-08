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الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته لتأمين مراسم الزيارة الأربعينية

الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته لتأمين مراسم الزيارة الأربعينية
الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته لتأمين مراسم الزيارة الأربعينية
2023/09/08 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

نفذَ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات استخبارية وميدانية لأجل تأمين مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وكانت نتائج تلك العمليات كما يلي: ١- إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين من خلال الإطاحة بشبكة إرهابية مكونة من (٥) عناصر في محافظة ديالى. ٢- ضبط كدس عتاد في الأنبار نقل من قبل عناصر إرهابية إلى إحدى المناطق […]

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