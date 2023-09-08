2023/09/08 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة، اليوم الجمعة، من القاء القبض على أربعة متهمات ورجل قاموا باحتجاز فتاة داخل دار ضمن منطقة السيدية ببغداد. وذكر بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام عن قيام مجموعة من النساء ورجل باحتجاز […]

ظهرت المقالة نساء يحتجزن فتاة لغرض المتاجرة والأمن يستدرجهن بكمين أولاً على ايرث نيوز.