2023/09/08 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت تقارير إعلامية روسية بأن موسكو تخطط لبدء الإنتاج الصناعي للمسيرة الانتحارية الجديدة في أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الاختبارات عليها. ويطلق على المسيرة الانتحارية الجديدة اسم “سكالبيل” وتعني “المشرط” باللغة العربية. وأفادت وكالة “تاس” الروسية، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، بأن الدرون الانتحاري الجديد ستكون جاهزة في أكتوبر المقبل، […]

ظهرت المقالة “المشرط الانتحاري”.. مسيرة روسية تدخل مرحلة الإنتاج الصناعي أولاً على ايرث نيوز.