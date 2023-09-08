2023/09/08 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

عبر الملك تشارلز، اليوم الجمعة، عن امتنانه للمواطنين لحبهم ودعمهم وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث واعتلائه العرش. وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما في الثامن من سبتمبر/ أيلول في قلعة بالمورال مقرها الصيفي في اسكتلندا بعد توليها العرش لمدة 70 عاما. وبمجرد […]

ظهرت المقالة ماذا قال ملك بريطانيا في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث؟ أولاً على ايرث نيوز.