2023/09/08 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استبعد ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب زيلينسكي وساطة الفاتيكان في حل النزاع في أوكرانيا بسبب “موقف” البابا فرنسيس الذي وصفه بودولياك بـ “الموالي لروسيا”. جاء ذلك في حوار لبودولياك مع “القناة 24” التلفزيونية الأوكرانية، حيث وصف وساطة الفاتيكان بأنها “مستحيلة” وقال إن التصريحات “غير واعية تماما بالطبع، وتمحو سمعة البابا أولا، إلا أنها […]

ظهرت المقالة كييف تهاجم البابا وتستبعد الفاتيكان من إمكانية الوساطة بشأن أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.