2023/09/08 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية المزارات الدينية التابعة لديوان الوقف الشيعي، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، إنتهاء حالة الاستنفار الأمني في 16 مرقدًا دينيًا بمحافظة ديالى.

وقال الناطق باسم المديرية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حالة الاستنفار الأمني التي اعلنت 16 مرقدًا دينيًا في ديالى عقب تدفق الاف الاسر لاحياء زيارة الاربعين، انتهت الآن بعد مرور 72 ساعة".

واضاف، ان" الاستنفار اجراء وقائي جاء لحماية الزائرين خاصة وان الاعداد كانت كبيرة ما تطلب سلسلة اجراءات أمنية احترازية لمنع اي خروقات".

واشار الربيعي الى، ان" مزارات ديالى لم تشهد اي خروقات رغم كثافة الاعداد، مؤكدًا بان التعاون مع الاجهزة الامنية ساعد في احتواء الاعداد الكبيرة دون اشكاليات".

وأعلنت مديرية المزارات الدينية في ديالى، يوم الخميس (7 أيلول 2023)، عن إطلاق خطة أمنية لتأمين 16 مزاراً ومرقداً دينياً في المحافظة.

وقال الناطق باسم المديرية احمد الربيعي لـ "بغداد اليوم"، إنه "مع تدفق الأف الأسر نحو المزارات الدينية تم إطلاق خطة أمنية لتأمين محيط 16 مزاراً دينياً في ديالى"، مشيراً الى أن "الخطة الأمنية ستستمر ليومين والتي تشمل قضاء بعقوبة وعدد من المناطق الآخرى".

وأضاف، أن "الخطة الأمنية جاءت مع احياء زيارة اربعينية الامام الحسين يرافقها تدفق اعداد كبيرة من الزوار الايرانيين الذين عادوا من كربلاء في طريقهم الى المنذرية بتجاه الحدود العراقية – الايرانية للعودة الى بلادهم".

وأشار الى ان" الخطة الأمنية والتي تضمنت عدة محاور ابرزها الاطواق المتعددة تاتي لتامين الزوار ومنع حدوث أي خروقات امنية".