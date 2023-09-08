الادعاء العام الاسباني يتقدم بشكوى ضد "روبياليس" بسبب "القبلة"

2023/09/08 | 16:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم مكتب المدعي العام الإسباني في إسبانيا، اليوم الجمعة، بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو، فيما يواجه عقوبات بالغرامة المادية أو عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى أربع سنوات.

وقدم الادعاء الدعوى إلى المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد بعد يومين من تقديم اللاعبة شكوى جنائية ضد روبياليس اتهمته فيها بالاعتداء الجنسي.

ووفقا لقانون التراضي الجنسي الذي تم إقراره العام الماضي في إسبانيا، قد يواجه روبياليس غرامة أو عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات إذا ثبتت إدانته بالاعتداء الجنسي.

وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالضعف وكأنها ضحية اعتداء"، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".

في المقابل، زعم روبياليس أن القبلة حصلت بالتراضي.

وأوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

كما أضرب نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجا على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه رئيس الاتحاد الاسباني، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه "النسوية الزائفة".