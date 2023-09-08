توضيح حكومي بشأن فتح باب الاستيراد لـ 9 محاصيل زراعية

2023/09/08 | 16:10 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، استيراد 9 محاصيل زراعية، فيما أكدت أن ذلك لن يؤثر على الأسواق المحلية، وأشارت إلى أن الأسواق مراقبة في حالة ارتفاع الأسعار.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة سمحت بفتح استيراد محصول البطاطا بسبب زيادة الطلب وقلة الإنتاج المحلي، ولكون موسمها انتهى تقريباً، وزيادة الطلب جاءت ضمن برنامج الروزنامة الزراعية"، مبيناً أن "فتح الاستيراد لن يؤثر على المنتوج المحلي، إذ أن الأسواق المحلية مراقبة في حالة صعود الأسعار".وأضاف الخزاعي أن "الوزارة ستتخذ عدة إجراءات في حال صعود المحاصيل الزراعية، منها رفع توصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد من أجل اتخاذ الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار أسواق المستهلك والمنتج، وكذلك مصلحة الفلاح والمزارع".وتابع أنه "في حالة عودة أسعار المحاصيل الزراعية إلى مستواها الطبيعي ونزولها إلى مستويات غير مقبولة سيتم إغلاق البرنامج".وأكد أن "فتح الاستيراد وإغلاقه يخضع إلى عدة إجراءات وضوابط ضمن برنامج الروزنامة الزراعية"، مشيراً إلى أن "الوزارة أعدت برنامجاً منذ فترة طويلة يحافظ على استقرار الأسواق المحلية".وأشار إلى أن "الوزارة سمحت باستيراد 9 محاصيل زراعية منها ،(البطاطا، الطماطم، الخيار، الباذنجان، الشجر، البامية وغيرها ضمن المحاصيل الرئيسية)".