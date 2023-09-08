القبض على مسافرين عراقيين بحوزتهما 97 بطاقة "فيزا وماستر"

2023/09/08 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالتعاون مع مركز الكمرك المدني وشرطة الكمارك، ومن خلال تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع، تم القبض على مسافرين عراقيين، ضبط بحوزتهما بطاقات فيزا كارد وماستر كارد الدولية عددها (97) بطاقة مخبأة داخل حقائب السفر يشتبه بأنهم قاموا بتهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب المبالغ من البطاقات".وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة و تنظيم محظر ضبط أصولي واحالة المتهمان والبطاقات إلى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع امام أنظار قاضي التحقيق المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".



