القبض على مسافرين بحوزتهما 97 من بطاقات {فيزا، ماستر كارد} معدة للتهريب

2023/09/08 | 17:10 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي بالتعاون مع مركز الكمرك المدني وشرطة الكمارك و من خلال تكثيف اجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع ، من القبض على مسافران عراقيان، ضبط بحوزتهما بطاقات فيزا كارد وماستر كارد الدولية عددها (97) بطاقة مخبأة داخل حقائب السفر يشتبه بأنهم قاموا بتهريب الاموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب المبالغ من البطاقات.

تم تشكيل لجنة و تنظيم محظر ضبط اصولي واحالة المتهمان والبطاقات الى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

هيأة المنافذ الحدودية

8 ايلول