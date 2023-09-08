2023/09/08 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، القبض على مسافرين عراقيين وبحوزتهما (97) من بطاقات (فيزا، ماستر) كارد الدولية معدة للتهريب في منفذ القائم الحدودي. وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته ايرث نيوز “تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي بالتعاون مع مركز الكمرك المدني وشرطة الكمارك و من خلال تكثيف اجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع […]

ظهرت المقالة القبض على مسافرين عراقيين وبحوزتهما (97) من بطاقات (فيزا، ماستر) كارد الدولية معدة للتهريب أولاً على ايرث نيوز.