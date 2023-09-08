2023/09/08 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، على المُضي نحو توسيع مساحة تعليم الكبار. جاء ذلك في بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، وذكر فيه المُتحدّث الرسمي، كريم السيّد، “تُجدد وزارة التربية تأكيدها، بمواصلة جهودها، بالمُضي نحو توسيع مساحة تعليم الكبار، وممن لم ينالوا فرصة تعلّم القراءة والكتابة.. عبر رفع الوعي بأهمية التعليم، وجذبهم نحو مقاعد […]

ظهرت المقالة في اليوم العالمي لمحو الأميّة.. التربية تؤكد على المُضي نحو توسيع مساحة تعليم الكبار أولاً على ايرث نيوز.