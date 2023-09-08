2023/09/08 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

عثر رجل نرويجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثاً، في اكتشاف وُصِف بـ”اكتشاف القرن من الذهب” في النرويج. ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله، “ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولا أو تابعة للكابتن سابيلتان”، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نرويجي. وأعلنت الجامعة، […]

ظهرت المقالة نصحه طبيبه بالمشي فاكتشف قلادة ذهبية “فاخرة” وخواتم أولاً على ايرث نيوز.