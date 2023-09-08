لأول مرة بتاريخ الكرة العراقية.. إقامة دورة (PRO) للمدربين بإشراف بلجيكي

2023/09/08 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت، اليوم الجمعة، دورة (PRO) للمدربين في قاعةِ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد بحُضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال.

وتعد هذه الدورة الاولى التي تقام في تاريخ الكرة العراقية العراق والتي يشارك فيها المدربون والحاصلون على شهادة التصنيف (A).

وقال رئيس اللجنة الفنيّة، وسام نجيب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدورة انطلقت اليوم وبمشاركة 27 مدرباً بعد الحُصول على موافقات استثنائية للعدد ولإقامة الدورة، ومن خلال فريق عمل يتألف من كريس فان دير ومساعديه سفين ويانك (بلجيكي الجنسية)، حيث تتكون من ثمانية أجزاء، وكل جزء ستكون فيه تشكيلات وطرق وأنظمة اللعب وتحليل المباريات، ومعايشة ومتابعة فرق المنتخبات الوطنيّة وأندية دوري المحترفين، وكذلك من خلال العمل على المبادئ العامة والخاصة للنواحي الدفاعيّة والهجومية".

وبيّن، أن "الدورة تتضمن العمل على احترافية التعامل مع اللاعبين وكيفية التعاطي مع المواقف الصعبة، والنواحي النفسية والذهنيّة، وسبل الارتقاء باللياقةِ البدنية".

وأشار نجيب إلى أن "المحاضرات ستركز العمل على إن التدريب هو كتلةٌ واحدة تتضمن الجوانبَ البدنية والمهارية والخططيّة والعقلية، وسيستمر كل جزء لمدة سبعة أيام من الناحيةِ العملية والنظرية، وما بين كل جزء وجزء هنالك واجباتٌ عملية مطلوبة سيضعها المحاضرُ ويطلب من المدربين استكمالها والعمل عليها من خلال الفرق والأندية التي يدربونها، وستكون هنالك مراقبةٌ عبر برنامج تتبع المدربين من خلال فتح بثّ مباشرٍ لتدريباتهم وواجباتهم المطلوبة منهم خلال هذه الفترة".