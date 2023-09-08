المنتخب الوطني يكثف تدريباته قبل مواجهة تايلاند

2023/09/08 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كثّف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، مساء اليوم الجمعة، في ملعبِ بلدية شانغماي تحضيراً لمواجهةِ منتخب تايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند 49 يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت تايلاند الساعة الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت بغداد. وشاركَ في تدريباتِ أسود الرافدين، التي سبقها تساقط زخات الأمطار، جميعُ اللاعبين الـ23، وحضرها رئيس […]

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