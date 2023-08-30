2023/09/08 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

الرئيس الأوكراني أدلى بتصريحاته، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة. ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي. وأدلى زيلينسكي […]

ظهرت المقالة الرئيس الأوكراني يتهم بوتين بقتل بريغوجين رئيس فاغنر أولاً على ايرث نيوز.