سانشو يخسر دعم لاعبي مانشستر يونايتد

2023/09/08 | 18:05 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن لاعبي مانشستر يونايتد سئموا كثيرا من موقف زميلهم الإنجليزي جادون سانشو.وأصبح مصير سانشو محل شك في قلعة أولد ترافورد، بعد دخوله في خلاف علني مع مدربه إريك تين هاج.وخرج سانشو من قائمة الشياطين الحمر، في الخسارة الأخيرة أمام أرسنال، وأرجع تين هاج، سبب ذلك إلى مستواه الضعيف في التدريبات.ورد سانشو في بيان، مطالبا جماهير المانيو بعدم تصديق كل شيء ينشر عنه، مؤكدًا خوض التدريبات بصورة جيدة.