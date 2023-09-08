إيقاف فان دايك مباراة إضافية مع ليفربول

2023/09/08 | 19:27 - المصدر: رويترز

سيغيب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ولفرهامبتون واندرارز بعد إيقافه لمباراة إضافية بسبب رد فعله عقب طرده أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه فرض غرامة أيضا على مدافع هولندا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني عقب إقراره بأنه تصرف بطريقة غير لائقة.

وتعرض فان دايك للطرد عقب ارتكاب مخالفة ضد ألكسندر إيساك خلال الشوط الأول وبدا أنه يحتج أمام الحكم جون بروكس قبل الخروج من الملعب.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان "أقر المدافع بأنه تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات عدائية ووجه سبابا لحكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 29، وفرضت العقوبات لجنة انضباطية مستقلة".

وغاب فان دايك للإيقاف بشكل مباشر عن فوز ليفربول أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي.