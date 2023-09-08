مقتل 4 وإصابة العشرات في ضربات جوية روسية على أوكرانيا

2023/09/08 | 19:28 - المصدر: رويترز

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأُصيب العشرات اليوم الجمعة في ضربات جوية روسية على أوكرانيا، بما في ذلك هجوم بصاروخ على مبنى للشرطة أسفر عن مقتل شخص في مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إنه في أحدث موجة من الضربات الجوية منذ الغزو الروسي في العام الماضي، لقيت امرأتان حتفهما بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 46 عاما في قرية أودراداكاميانكا الواقعة في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وقُتل رابع في هجوم صاروخي حوّل مبنى إداريا تابعا للشرطة إلى أنقاض في مدينة كريفي ريه وسط البلاد، وهي مسقط رأس زيلينسكي.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو في وقت سابق إن شرطيا لقي حتفه، لكن مسؤولينقالوا في وقت لاحق إن الضحية كان حارسا أمنيا خاصا.

وذكر كليمينكو أن 54 شخصا أيضا أصيبوا في الهجوم الذي قال مسؤولون إنه ألحق أضرارا بمبان إدارية و17 مبنى سكنيا شاهق الارتفاع وأربعة منازل خاصة ودار عبادة.

وقال الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك "أمامنا الكثير من العمل، تسبب العدو في متاعب جمة في المدينة".

ونشر صورا على تطبيق تيليجرام للتراسل تظهر عمال الإنقاذ وهم يمشطون الأنقاض وعمالا آخرين يحضرون مواد لبدء الإصلاحات ومتطوعين يوزعون الشاي والبسكويت على السكان. وأُخمد حريق ضخم.

وشنت روسيا أيضا خامس هجوم بالطائرات المسيرة هذا الأسبوع على منطقة أوديسا جنوب البلاد والتي توجد بها موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود ونهر الدانوب. وتستخدم تلك الموانئ في تصدير الحبوب ومنتجات زراعية أخرى.

حملة جوية

تنفذ روسيا ضربات جوية بانتظام على مدن وبلدات في أنحاء أوكرانيا منذ بدء الغزو، بما في ذلك العديد من الهجمات على شبكة الطاقة الوطنية في الشتاء الماضي، حيث تسببت تلك الهجمات في بعض الأحيان في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وتكثف موسكو أيضا هجماتها على البنية التحتية للموانئ منذ منتصف يوليو تموز عندما انسحبت من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وكان يسمح بعبور شحنات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بصورة آمنة.

وأوكرانيا، التي تحرز تقدما تدريجيا في هجومها المضاد في الجنوب والشرق والمستمر منذ ثلاثة أشهر، هي أحد أكبر منتجي الحبوب عالميا وتقول إن الهجمات على موانئها تهدف إلى منعها من تصدير حبوبها.

وذكر مسؤولون أن الدفاعات الجوية أسقطت 16 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما قالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة أوديسا وطائرتين أخريين فوق منطقة ميكولايف.

وأوضح أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا أن مبنى غير سكني تعرض لأضرار بسبب حطام طائرة مسيرة لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا في منطقة أوديسا.

وقال مسؤولون إقليميون إن روسيا هاجمت أيضا منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد ومنطقة سومي في الشمال الشرقي بالصواريخ مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصين أصيبا في منطقة سومي ونشرت مقطع فيديو يظهر رجال الإنقاذ وهم ينتشلون امرأة مصابة من حفرة أحدثها الانفجار.

ولم تعلق روسيا بعد على أحدث الهجمات، لكنها تنفي تعمد مهاجمة المدنيين.