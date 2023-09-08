2023/09/08 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أوقفت الشرطة في كليرمون-فيران بوسط فرنسا رجلًا بعدما وجه تهديدات بالقتل ضد مدير مدرسة رفض السماح لابنته بالدخول إلى المدرسة الثانوية وهي ترتدي عباءة، بعد حظر هذا اللباس باسم العلمانية. وأفرج عن الرجل، الجمعة، على أن يحاكم في نهاية أكتوبر أمام محكمة الجنح بتهمة “التهديد بهدف تخويف شخص مسؤول عن مرفق عام”. وذكر […]

ظهرت المقالة فرنسا.. توقيف رجل هدد مدير مدرسة منع دخول ابنته بالعباءة أولاً على ايرث نيوز.