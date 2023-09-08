2023/09/08 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشفت مجموعة من العلماء عظمة تعود لطفل من نوع الإنسان العاقل داخل كهف في فرنسا. وكان يُعتقد أنّ البشر البدائيين وحدهم مَن أقاموا في الكهف قبل أكثر من 40 ألف عام، مما يوفّر معطيات جديدة عن العلاقات بين البشر المعاصرين الأوائل في أوروبا الغربية وأسلافهم القدامى المنقرضين. وشكّل هذا الاكتشاف مفاجأة للمتخصص بعلم […]

ظهرت المقالة عظمة عمرها 40 ألف عام تفجر مفاجأة عن الإنسان العاقل أولاً على ايرث نيوز.