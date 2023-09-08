2023/09/08 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

أثنت القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، على استضافة العراق لزوار أربعينية الإمام الحسين. وذكرت القنصلية في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “الشعب الإيراني وحكومته متمثلتا بالقنصلية في محافظة البصرة تتقدم إلى الشعب العراقي الشقيق وحكومته وحشده والعتبتين المقدستين ووزاراته و كافة أجهزته الأمنية وبالأخص لملوك الخدمة الحسينية ومواكب الفخر العطاء، ببالغ الثناء وعظيم […]

ظهرت المقالة إيران تشكر العراق على كرم الضيافة: لن يفرقنا الأعداء وحب الحسين يجمعنا أولاً على ايرث نيوز.