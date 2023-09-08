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عبد الخالق زنگنة.. الرحيل المفجع

عبد الخالق زنگنة.. الرحيل المفجع
عبد الخالق زنگنة.. الرحيل المفجع
2023/09/08 | 19:36 - المصدر: عادل سعد

عبد الخالق زنگنة.. الرحيل  المفجع – عادل سعد

الا عمار اقدار ، لكن رحيلك الابدي ترك غصةً شديدةً في  قلبي ايها الصديق الذي ظل امينا على الانصاف في مجابهة حاسمة ضد الظلم  والاساءات  المبرمجة.

اقسم انك كنت احد العناوين الوطنية الرائدة ، وسأظل احتفظ لك بخزين من المواقف التي تستحق الاشادة  ، لقد اسعدني حقا انني عملت معك من خلال شبكة المنتدى  العراقي لمنظمات حقوق الانسان  ومازلت احتفظ لك بحرصك على توخي الحذرالمنصف حين كنت تكلفني ببعض البيانات والمتابعات عن قضايا الساعة  ، بل اذكر اننا في احدى الامسيات في ضيافة السيدة باسكال وردا والسيد وليم وردا  خلصنا إلى رؤية مشتركة ، ان العدل هو القاعدة الذهبية التي لا يمكن التنصل عنها مهما كانت التحديات.

ايها الصديق ،رحيلك خسارة جسيمة  ، لكن عزاءنا انك تركت ارثاً من استبيانات  موثقة  عن السلم  والنبل  والاصرار على مبايعة الحق.