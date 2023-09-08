اسود الرافدين يكثفون تدريباتهم قبل مواجهة منتخب "الفيلة"

2023/09/08 | 19:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كثّف المنتخبُ الوطنيّ العراقي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، في ملعبِ بلدية شانغماي تحضيراً لمواجهةِ منتخب "الفيلة" تايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند 49.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت تايلاند الساعة الرابعة والنصف (16:30) بتوقيت بغداد.

وشاركَ في تدريباتِ أسود الرافدين، التي سبقها تساقط زخات الأمطار، جميعُ اللاعبين الـ23، وحضرها رئيس الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، وقسمت وفق أجزاءٍ مختلفةٍ من الملعب، ابتدأت بتمارين الاستشفاءِ لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في مواجهةِ الهند يوم أمس وبقيادة مدربي اللياقة البدنية خافير برناديت ومانويل سولادو ، ولمدة عشرين دقيقةً لغاية انضمامهم إلى مفرداتِ الحصة التدريبيّة الفنية مع بقية زملائهم، حيث تمّ تطبيق الجمل التكتيكيّة الموكلة من قبل الجهازِ الفنيّ والمزمع تنفيذ مفرداتها في مواجهةِ منتخب الفيلة.

على صعيدٍ منفصلٍ، يعقد صباح الغد في الساعةِ 11:30 بتوقيت تايلاند المؤتمرُ الصحفيّ لمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في قاعةِ المؤتمرات الصحفيّة الخاصة بملعبِ الذكرى 700 في مدينةِ شانغماي إلى جانبِ لاعب المنتخب الوطنيّ أيمن حسين.