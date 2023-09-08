النفط النيابية: مصفى كربلاء سيعوض 80 بالمئة من الاستيراد

2023/09/08 | 19:55 - المصدر: واع

بغداد- واع- فليح العبيديأكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الجمعة، أن مصفى كربلاء سيسد 80 بالمئة من حاجة الاستيراد الحالية بعد عمله بطاقته الكاملة، فيما أشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي ستبلغ 300 ألف برميل بعد إنجاز إعماره وتأهيله وبإمكانه مع مصفى كربلاء سد الحاجة المحلية بنسبة 100٪.وقال عضو اللجنة، كاظم الطوكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" مصفى كربلاء يعمل حالياً ضمن التشغيل التجريبي، ولكن في حال اكتماله وعمله بكامل طاقته سيعوض ويسد 80 بالمئة من الاستيراد".وأضاف الطوكي، أن" مصفى بيجي سيكمل النسبة المتبقية والبالغة 20 بالمئة"، موضحاً، أن" الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي حالياً (التأهيل الأول) تبلغ 150 ألف برميل، ولكن بعد وصول جميع مواده سيصل إنتاجه إلى 300 ألف برميل".ولفت، إلى أنه" بحسب الزيارة التي أجرتها اللجنة إلى مصفى بيجي، فإن العمل فيه سينجز نهاية العام الحالي".