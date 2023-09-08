القيادة الأمريكية تعلن عدد العمليات المشتركة في العراق خلال شهر آب

2023/09/08 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت القيادة المركزية الامريكية، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن تنفيذ 28 عملية مشتركة ضد داعش في العراق خلال شهر واحد وأسفرت عن مقتل 6 من عناصر داعش.

ونشرت القيادة في بيان، الجمعة (8 أيلول 2023)، حصيلة العمليات التي نفذت في العراق وسوريا، أشارت فيه إلى أنها نفذت "جنباً إلى جنب مع التحالف والشركاء الآخرين، ما مجموعه 36 عملية ضمن هجوم دحر تنظيم داعش".

ولم تتضمن الإحصائية التي نشرتها القيادة المركزية أي "عملية أمريكية" منفردة في البلدين، فيما تم تنفيذ 28 عملية مشتركة في العراق و8 عمليات في سوريا.

وأسفرت العمليات عن مقتل 6 من عناصر داعش في العراق واعتقال 18 آخرين.

وفي سوريا، اسفرت العمليات المشتركة عن مقتل عنصر واحد من داعش واعتقال 7 عناصر آخرين.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، في البيان، أن "شراكتنا مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مستمرة".

واضاف: "لقد ركزنا على هزيمة داعش والتهديد الدائم الذي يشكلونه"، مشدداً على التزام القيادة المركزية بـ "التعامل بحزم مع داعش لتوفير الأمن في كل من العراق وسوريا".







