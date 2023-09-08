2023/09/08 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن محافظة كركوك هي عراق مصغر يمثل أنموذجا للتعايش السلمي بين أطياف ومكونات الشعب العراقي. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز. أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه استقبل اليوم الجمعة، رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران”.وأضاف أن “اللقاء، شهد استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في […]

ظهرت المقالة الأعرجي: كركوك هي عراق مصغر يمثل أنموذجا للتعايش السلمي بين أطياف العراقيين أولاً على ايرث نيوز.