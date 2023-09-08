2023/09/08 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العلاقات التاريخية بين دول المنطقة يمكن أن تكون مفتاحاً لاستقرار شعوبها. وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته إيرث نيوز أن “السوداني استقبل، اليوم، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. ورحب السوداني، بـ”الوفد الصحفي الإيراني”، مثمناً “العلاقات التاريخية والراسخة […]

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