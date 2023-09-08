2023/09/08 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الجمعة، الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الابار النفطية بمحافظة البصرة . وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، “بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال تمكنت مفارز اللواء الثامن من الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الأبار النفطية الواقعة […]

ظهرت المقالة الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الابار النفطية في البصرة أولاً على ايرث نيوز.