“سوريا الديمقراطية” تعلن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم “داعش”

2023/09/08 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول تمويل وتسليح الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن “الاعتقال تم في إطار عملية تعزيز الأمن التي أطلقتها قوّاتنا، لمكافحة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والقضاء على العناصر الإجرامية التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة”. وأكدت أن […]

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