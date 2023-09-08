عائلة الخطيب الحسيني محمد باقر الفالي تنفي خبر وفاته في كربلاء

2023/09/08 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

نفى مصدر في عائلة الخطيب الحسيني محمد باقر الفالي، مساء اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، الأنباء عن وفاة الفالي في احدى مستشفيات محافظة كربلاء.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم" أن "الأخبار المتداولة عن الوفاة عارية عن الصحة، والسيد الفالي لا زال يخضع للعلاج في المستشفى".

وكانت بعض وسائل الاعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت في وقت سابق مساء اليوم الجمعة، أنباء عن وفاة الفالي الذي يخضع للعلاج في العناية المركزة بمستشفى في كربلاء.

وأكدت الصفحة الرسمية في الفيسبوك للخطيب الفالي، ان الأخير يخضع للعلاج نافية في الوقت نفسه أنباء وفاته.



