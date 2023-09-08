2023/09/08 | 21:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل هجوم على منزل احد المواطنين شمالي المحافظة، ووفاة نزيلة داخل سجن الناصرية الاصلاحي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين قاموا بتنفيذ هجوماً بواسطة رمانة يدوية على أحد المنازل بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، دون تسجيل اصابات بشرية تذكر في الهجوم، باستثناء الأضرار المادية".

وأضاف المصدر، كما ان "نزيلة داخل سجن الناصرية الاصلاحي، عملها مدرسة توفيت بظروف غامضة"، مشيراً إلى أن "النزيلة المتوفية موقوفة بجريمة قتل وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتابع المصدر، كما ان "مواطنا في الخمسينات من عمره توفي بظروف غامضة أثناء خروجه للصيد في هور المويردية، حيث نقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، ومعرفة سبب الوفاة".