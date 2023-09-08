التحالف الدولي يحصي عملياته المنفذة خلال شهر آب في العراق وسوريا

2023/09/08 | 21:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، يوم الجمعة، عن عملياته التي نفذها خلال شهر آب الماضي في العراق وسوريا.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة المركزية الأمريكية نفذت جنبا إلى جنب مع التحالف والشركاء الآخرين، ما مجموعه 36 عملية ضمن مهمة دحر تنظيم داعش، مما أدى إلى مقتل سبعة من عناصر داعش واعتقال 25 آخرين".

وأشار التحالف إلى ان "هذه العمليات تظهر التزامنا الدائم بالهزيمة الدائمة لداعش للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

واوضح البيان ان "عمليات دحر داعش لشهر آب/ أغسطس في العراق كانت بواقع 28 عملية مشتركة أسفرت عن مقتل 6 عناصر لداعش واعتقال 18 آخرين".

وفي سوريا، "تم تنفيذ 8 عمليات مشتركة أدت الى مقتل عنصر واحد لداعش واعتقال 7 آخرين".

ونقل البيان عن الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله، إن "شراكتنا مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية مستمرة, لقد ركزنا على هزيمة داعش والتهديد الدائم الذي يشكلونه".

وأضاف "إلى جانب شركائنا، نظل ملتزمين بالتعامل بحزم مع داعش لتوفير الأمن في كل من العراق وسوريا".