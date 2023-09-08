2023/09/08 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورحب السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي بالوفد الصحفي الإيراني، مثمناً العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الجارين، والأواصر الدينية والاجتماعية التي تعزز الروابط الأخوية بين شعبي العراق وإيران. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدور …