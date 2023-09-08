خبير امني بشأن هجوم" الخيلانية" بديالى: محاولة لإجهاض عودة النازحين

2023/09/08 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف الخبير في الشؤون الأمنية المحلية صادق عبدالله، اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، عن خطورة التعرض على نقطة أمنية في بساتين الخيلانية بمحافظة ديالى، فيما اشار الى أنه محاولة لإجهاض عودة اكثر من 600 اسرة نازحة الى منازلها.

وقال عبدالله لـ "بغداد اليوم"، إن "تعرض نقطة مرابطة أمنية للجيش في محيط بساتين الخيلانية شرق قضاء المقدادية (4كم شمال شرق بعقوبة) الى هجوم داعشي بالاسلحة ما اسفر عن إصابة جندي في ساعة متأخرة من يوم امس يحمل في مضامينها 3 سلبيات، أبرزها ان هناك خلايا نائمة لا تزال تنشط في محيط محرر يضم عدة قرى".

وأضاف، أن "الهجوم جاء بعد هدوء استمر عدة اشهر في قاطع المقدادية خاصة الجزء الشمالي منها"، مؤكداً أن "ما حدث هو محاولة لإجهاض عودة اكثر من 600 اسرة نازحة الى منازلها بعد جهود بذلتها حكومة السوداني في خلق مصالحة مجتمعية استمرت اشهر".

وتابع الخبير أن "الخلايا النائمة تبقى عقدة في المشهد الأمني لان تفكيكها يحتاج الى جهود استخبارية مضاعفة بسبب أن اغلب أعضاء تلك الخلايا هم اناس عاديون بالنهار ثم يتحولون الى مسلحين في صفوف داعش كلما سنحت الفرصة لتنفيذ اي خرق امني".

ومساء الامس، افاد مصدر امني في محافظة ديالى، بإصابة جندي اثر هجوم ارهابي على نقاط للجيش العراقي في المقدادية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تمت مهاجمة نقاط الجيش العراقي من قبل ارهابيين في قرية الخيلانية التابعة إلى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

واضاف المصدر، ان "المعلومات الأولية التي وردت، تفيد بإصابة جندي على الاقل اثر الهجوم الارهابي".

وتتعرض مناطق شمالي المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود اوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.