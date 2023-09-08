2023/09/08 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف بحث جديد، موّلته مؤسسة “Diabetes UK” الخيرية، عن 7 متغيرات وراثية تُسهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يتصدرها الاكتئاب. وحث الباحثون، في البحث المنشور في مجلة “Diabetes Care”، مسؤولي الصحة على اعتبار الاكتئاب عاملًا للإصابة بمرض السكري من النوع 2، إلى جانب السمنة والخمول والتاريخ العائلي للحالة. وافترض الباحثون أن […]

ظهرت المقالة الكشف عن متغيرات وراثية تُسهم في الإصابة بالسكري أولاً على ايرث نيوز.