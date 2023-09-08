2023/09/08 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

تُشير التنبوات الجوية، اليوم الجمعة، إلى استمرار أنخفاض درجات الحرارة وانتهاء موجة الرطوبة في مدن الجنوب. وكتب الراصد الجوي حسين الأسدي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “موجة الرطوبة تنتهي الليلة في مدن الجنوب وتتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وهناك تقلبات في حركة الرياح الأيام القادمة على مناطق متفرقة من وسط […]

ظهرت المقالة انخفاض الحرارة وانتهاء موجة الرطوبة في الجنوب.. طقس العراق للأيام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.