"قسد" تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في دير الزور

2023/09/08 | 23:00 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الجمعة، انتهاء العملية العسكرية الأساسية في دير الزور، والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة، وذلك عقب معارك عنيفة اندلعت مع عشائر عربية.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، إن عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها "قسد"، في 27 أغسطس/ آب المنصرم، في ريف دير الزور، ضد خلايا "داعش" و"تجار المخدرات" و"العناصر الإجرامية"، أدت إلى مقتل 25 عنصراً من "قسد"، و29 من المسلحين، فضلاً عن إصابة 9 مدنيين، واعتقال مسلحين من خلايا "داعش" ومليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لقوات النظام.

واتهم البيان "بعض القوى"، وسمّى النظام السوري وتركيا، بـ"محاولة خلق الفتنة"، وقال إنَّ "التَّواصل المستمرّ بين "قوات سوريا الديمقراطية" وأهالي المنطقة واطلاعها المستمر على مجريات العملية، أغلق الطريق أمام المتربصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصل العملية إلى النجاح"، بحسب البيان.

ولفتت "قسد" إلى أنَّ "المشاكل والتوتّرات اندلعت في خمس قرى فقط من أصل 125 قرية ومنطقة" خاضعة لسيطرة "قسد" في دير الزور، وقالت إن المشاكل والأحداث وقعت بعد توغل عناصر النِّظام السوري وبعض "العناصر الإجراميّة" إليها.

وتعليقاً على إعلان "قسد" إنهاء عملياتها، قال سيهانوك ديبو، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي، لـ"العربي الجديد"، إن "قسد" ترفض أي حرب على أساس قومي أو ديني، لكن من أسماهم "معرقلي الحل السياسي السوري" سعوا إلى تصوير ما حدث في دير الزور بأنه حرب بين "قسد" والعشائر العربية، وفق قوله.

واتهم ديبو "بعض الجهات ضمن نقطة الصراع الدولي والإقليمي في الساحة السورية، بعد أن استعصى عليها طيلة السنوات الماضية تحجيم وإفشال الإدارة الذاتية"، بـ"محاولة فتح القلعة من الداخل، وخلق الفوضى، وإفشال الحل، وخلط الأوراق، محاولة لتعزيز المواقع للدول المتصارعة في هذه المرحلة الانتقالية".

واعتبر أن حملة تعزيز الأمن التي قامت بها "قسد" تعني "بداية مرحلة جديدة لصالح مكونات المنطقة، والتمهيد لحل الأزمة السورية".

التحالف يعلن حصيلة عملياته

من جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 36 عملية "مشتركة" ضد "داعش" في العراق وسورية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، أدت لمقتل 7 من عناصر التنظيم، واعتقال 25 آخرين.

وقالت القيادة المركزية إن العمليات المشتركة في سورية أسفرت عن مقتل عنصر واحد من (داعش) واعتقال 7 عناصر.

وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، في البيان، أن "شراكتنا مع قوات الأمن العراقية و"قوات سورية الديمقراطية" مستمرة".