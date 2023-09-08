يامال أصغر لاعب بالتاريخ يسجل لمنتخب إسبانيا

2023/09/08 | 23:15 - المصدر: واع

متابعة - واعبات النجم الشاب لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يسجل هدفا في سن 16 عاما و57 يوما، وذلك خلال مشاركته الأولى في فوز ساحق على مضيفه الجورجي 7-1 بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة.وشارك لامين يامال بديلا في الدقيقة 44 لتعويض المصاب ماركو أسينسيو، ليكسر الرقم القياسي لزميله في برشلونة غابي، الذي كان يبلغ 17عاما و62 يوما حين خاض مباراته الدولية الأولى في 2021.وأحرز يامال المغربي الأصل الهدف السابع لإسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023، بلمسة متقنة داخل منطقة الجزاء.ونال النجم الشاب الذي أصبح أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في لقاء رسمي الشهر الماضي، دعوة لتمثيل إسبانيا لأول مرة حين اختاره المدرب لويس دي لافوينتي لمواجهة جورجيا وقبرص هذا الأسبوع، ضمن المجموعة الأولى بتصفيات بطولة أوروبا.وتحول إلى ركيزة مهمة في هجوم برشلونة في بداية الموسم الجاري واختير رجل المباراة في الفوز 4-3 على فياريال بالدوري الإسباني الشهر الماضي.