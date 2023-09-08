2023/09/08 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر في ديوان محافظة البصرة اليوم الجمعة (8 ايلول 2023)، بتوجيه محافظ البصرة توبيخًا للشركة المنفذة لتبليط شارع العشار والمناطق المحاذية للكورنيش، في استجابة لما نشرته "بغداد اليوم" بهذا الصدد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مدير قسم التخطيط في ديوان محافظة البصرة ولاء عبد الكريم وبخ المهندسين المشرفين على العمل ورفض قبول اعتذار مدير الشركة المنفذة".

واضاف المصدر ان "محافظ البصرة وجه فوراً بقلع التبليط وتوجيه عقوبة للشركة المنفذة ومحاسبة المهندس المقيم".

يذكر ان الكثير من الانتقادات التي تطال شركة سهل العراق التي يصف مواطنون اعمالها بالفاشلة بسبب فشل المشاريع بعد ايام من افتتاحها.

وكان أحد مواطني محافظة البصرة قد وثق وضعًا مأساويًا لجودة التبليط في شارع العشار قرب رئاسة الجامعة، متسائلا عن هوية المقاول الذي منح مشروع تبليط هذا الشارع بهذه الجودة المتردية.

وهاجم المواطن في مقطع فيديو نشرته "بغداد اليوم"، طريقة وجهة تنفيذ مشروع التبليط بلهجة حادة جدًا، مستغربًا من رداءة العمل في جميع مشاريع محافظة البصرة.

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