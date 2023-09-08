2023/09/08 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أنهَى المنتخبُ الأولمبيّ، مساء اليوم الجمعة، آخرَ تحضيراته استعداداً لمواجهةِ منتخب تيمور الشرقية غداً السبت في إطار الجولة الثانية من منافساتِ المجموعة السادسة المؤهلة للنهائياتِ القارية. وقال المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شيشل في بيان لاتحاد الكرة إنه “أنهينا مساء اليوم آخر وحداتنا التدريبيّة استعداداً لمواجهة الغد أمام منتخب تيمور الشرقية الذي سيضيفها […]

ظهرت المقالة شنيشل للاعبيه: الجدية يجب أن تكون حاضرة أمام تيمور الشرقية أولاً على ايرث نيوز.